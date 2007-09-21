Тимошенко засылает зятя в Донецк

В субботу, 22 сентября, Донецк посетят один из лидеров БЮТ Александр Турчинов и зять лидера БЮТ Юлии Тимошенко Шон Карр.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба.

Так, Турчинов проведет в Донецке пресс-конференцию, на которой будут обсуждаться вопросы общественно-политической ситуации в Украине накануне выборов и проблемы фальсификации выборов-2007.

В свою очередь Шон Карр вместе со своей группой DVS будет принимать участие в концерте "Рок-День!", где также будут выступать молодежные донецкие рок-группы April и Vataga.

"Это наглядно продемонстрирует общность европейского и украинского культурного пространства!", - подчеркивается в пресс-релизе.

По завершению события "впервые состоится презентация нового видеоклипа группы DVS на песню Fallen Friends (Павшие братья) режиссеров Игоря и Александра Стеколенко, посвященного украинским шахтерам".

В презентации будут принимать участие Киевский Камерный ансамбль "Наполеон" и Донецкий сводный хор.

Украинская правда