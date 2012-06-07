Янукович увидел рост ВВП после «сложной зимы»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов.

«В этом году ВВП составляет около 2%, но, учитывая то, что зима была чрезвычайно сложной, темпы роста уровня экономики несколько повышаются уже с апреля, и в мае мы видим, что экономика немного более динамично начинает развиваться», - сказал В.Янукович.