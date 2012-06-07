Янукович увидел рост ВВП после «сложной зимы»
11:40, 07 июня 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович отмечает рост ВВП после «сложной зимы».
Янукович говорит, что экономика начала динамично развиваться
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов.
«В этом году ВВП составляет около 2%, но, учитывая то, что зима была чрезвычайно сложной, темпы роста уровня экономики несколько повышаются уже с апреля, и в мае мы видим, что экономика немного более динамично начинает развиваться», - сказал В.Янукович.
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