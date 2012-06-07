Госдума РФ похвалила регионалов за русский язык

Принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта, который придает русскому языку в Украине статус регионального, будет способствовать более быстрым интеграционным процессам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом спикер Государственной думы РФ Сергей Нарышкин сказал журналистам в Москве.

«Это даст новый импульс развитию российско-украинских отношений и будет способствовать более быстрым интеграционным процессам», - отметил С.Нарышкин.

Кроме того, Госдума 440-ма голосами приняла заявление в связи с празднованием Дня русского языка.

«Гарантии возможности свободного использования русского языка в государствах проживания соотечественников имеют важнейшее политическое значение для развития интеграционных процессов, укрепления позиций России в мировом экономическом, политическом, культурном, научном и образовательном пространстве, а также формирования положительного отношения к России в мировом сообществе», - говорится в заявлении.

По мнению российских депутатов, необходимо более системно вести работу в целях распространения русского языка в мире, расширения возможностей его преподавания, научного и практического использования, а также популяризации российских науки, культуры, образования.