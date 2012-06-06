Дочь говорит, что врачи суетятся, чтобы Тимошенко была в суде

"Заболевание моей матери имеет неврологическую природу, поэтому каждый стресс ухудшает ее состояние. Она до сих пор не может ходить без помощи, большинство времени находится в постели, движение приносит ей боль. Поэтому врачи, следившие за состоянием ее здоровья на протяжении месяца, не зафиксировали ни одного серьезного улучшения», - отметила она, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

«Мы будем продолжать бороться за ее право лечиться в независимой частной клинике, где она не будет испытывать такого мощного давления", - цитирует "5 канал" слова Е.Тимошенко.

По ее мнению, отечественные врачи пытаются предоставить формальное заключение об удовлетворительном состоянии здоровья ее матери, чтобы обеспечить присутствие Ю.Тимошенко на судебных процессах.

Как сообщалось, накануне врачи берлинской клиники Charitе Карл Айнхойпль, Норберт Хаас и Анетт Райсхауер заявили об определенном улучшении состояния здоровья Ю.Тимошенко - ее боль полностью не прошла, но значительно уменьшилась. Уже несколько часов в день экс-премьер может передвигаться по палате. В то же время врачи отметили, что ее лечение происходит в ненадлежащих условиях.

Врачи также считают, что постоянное видеонаблюдение в палате за Юлией Тимошенко является дополнительным фактором стресса, который не способствует быстрому выздоровлению. Кроме того, у экс-премьер-министра нет возможности видеть дневной свет, хотя это необходимо для ее лечения. Ю.Тимошенко разрешают подходить к окнам только на 15-20 минут.

Берлинские врачи также относятся скептически к возможности экс-премьер-министра Украины присутствовать на судебных заседаниях.