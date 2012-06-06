Янукович поблагодарил журналистов за принципиальность

Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

«Время убедительно доказало, что невозможно дать достойный ответ на вызовы сегодняшнего дня без активного и ответственного участия журналистов в формировании общественного мнения, их принципиальной гражданской позиции, без постоянного развития отношений прессы и власти», - отметил В.Янукович.

По его убеждению, все хорошо понимают, что главная задача средств массовой информации - честное, правдивое, беспристрастное освещение событий, которые происходят в обществе, а долг власти - поддержка прессы, создание всех условий для надлежащего труда журналистов. «Это непростой процесс, который нуждается в действенных механизмах реализации права каждого на доступ к публичной информации», - отметил он.

Президент поблагодарил всех работников средств массовой информации за принципиальность, активность и верность своей профессии.

В.Янукович пожелал журналистам и их семьям добра, счастья, здоровья и воодушевления.