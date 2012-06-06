Журналистов у Межигорья встретили хлебом-солью

Об этом сообщает Украинская правда.

Накануне Киевский окружной админсуд запретил проведение акции под Межигорьем, поэтому журналисты поехали «проконтролировать выполнение решения суда».

У въезда в Межгорье стоят около 20 сотрудников управления госохраны и спецподразделения Беркут, которые перекрыли проход в резиденцию.

Сельский голова Новых Петровцев Родион Старенький, который накануне потребовал судебного запрета на акцию, встречал журналистов хлебом с солью.

Старенький заявил, что инициировал запрет акции в связи с тем, что к нему обратились жители села, однако предоставить эти обращения не смог.

Накануне в суде он предъявил обращение одного из местных жителей, датированное прошлым годом.