Журналистов у Межигорья встретили хлебом-солью
09:05, 06 июня 2012Политика
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Сегодня под резиденцией Януковича в Межигорье собрались около сотни представителей СМИ.
Старенький инициировал запрет проведения акции журналистов, фото Украинской правды
Об этом сообщает Украинская правда.
Накануне Киевский окружной админсуд запретил проведение акции под Межигорьем, поэтому журналисты поехали «проконтролировать выполнение решения суда».
У въезда в Межгорье стоят около 20 сотрудников управления госохраны и спецподразделения Беркут, которые перекрыли проход в резиденцию.
Сельский голова Новых Петровцев Родион Старенький, который накануне потребовал судебного запрета на акцию, встречал журналистов хлебом с солью.
Старенький заявил, что инициировал запрет акции в связи с тем, что к нему обратились жители села, однако предоставить эти обращения не смог.
Накануне в суде он предъявил обращение одного из местных жителей, датированное прошлым годом.
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