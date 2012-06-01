Литвин не скрывает, что в его партии есть сторонники языкового законопроекта
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявляет, что несколько депутатов из фракции Народной партии все-таки поддерживают языковой законопроект.
|Литвин говорит, что его позиция однозначная
“Позиция моя на этот счет однозначная - такой законопроект является неприемлемым. Фракция его не поддерживает, за исключением нескольких ее представителей”, - сказал В.Литвин.
В то же время спикер отметил, что его меньше всего беспокоит рейтинг и больше его волнует то, что перед выборами есть опасность раскола страны, и не только по языковому вопросу.
В то же время председатель ВР в ответ на просьбу одного из корреспондентов социальной сети не стал обнародовать тайные договоренности между политическими силами относительно этого законопроекта. “Думаю, что во вторник (5 июня заседание ВР- УНИАН) вы увидите продолжение развития событий и картина для вас станет очевидной”, - сказал спикер.
Как сообщал УНИАН, 25 мая народный депутат из фракции Народной партии Екатерина Ващук заявила, что фракция не будет голосовать за законопроект о языковой политике. Она отметила, что 24 мая фракция приняла такое решение и «на заседании фракции даже не было споров по этому вопросу».