Литвин не скрывает, что в его партии есть сторонники языкового законопроекта

Об этом В.Литвин написал на своей странице в Facebook.

“Позиция моя на этот счет однозначная - такой законопроект является неприемлемым. Фракция его не поддерживает, за исключением нескольких ее представителей”, - сказал В.Литвин.

В то же время спикер отметил, что его меньше всего беспокоит рейтинг и больше его волнует то, что перед выборами есть опасность раскола страны, и не только по языковому вопросу.

В то же время председатель ВР в ответ на просьбу одного из корреспондентов социальной сети не стал обнародовать тайные договоренности между политическими силами относительно этого законопроекта. “Думаю, что во вторник (5 июня заседание ВР- УНИАН) вы увидите продолжение развития событий и картина для вас станет очевидной”, - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, 25 мая народный депутат из фракции Народной партии Екатерина Ващук заявила, что фракция не будет голосовать за законопроект о языковой политике. Она отметила, что 24 мая фракция приняла такое решение и «на заседании фракции даже не было споров по этому вопросу».