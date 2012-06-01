Янукович дал детям совет

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что обязанностью старшего поколения является достойное воспитание детей и обеспечение всех условий для их успешной самореализации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с детьми из разных регионов Украины, которая состоялась в Киеве в День защиты детей.

«Мы, взрослые, обязаны вас воспитывать в украинском духе. Сейчас наше поколение несет ответственность за то, чтобы вы получили возможность реализовать себя в жизни, получить достойное образование, сохранить здоровье, заниматься любимыми делами», - сказал В.Янукович, обращаясь к юным украинцам. Он обратил особое внимание на важность для каждого из них найти свой путь в жизни, выбрать профессию, которая принесет удовлетворение им и будет полезна для государства.

«Из этого состоит наш всеобщий общественный успех - как большая украинская семья будет жить и хозяйствовать здесь, на украинской земле», - убежден глава государства.

Очень важно, уверен В.Янукович, чтобы у молодого поколения хватало энергии, профессионализма и желания жить и работать на родной земле. «Я желаю, чтобы вы были счастливы, чтобы достигали своей цели и никогда не забывали тех, кто вас воспитывал - своих родителей, учителей», - сказал он.

«Вы - будущие хозяева этой страны, и от того, как вы будете относиться к этой земле, к большому хозяйству, которое есть в нашем государстве, будет зависеть будущее ваших детей и следующих поколений», - подчеркнул Президент.