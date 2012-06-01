Тимошенко пошла на жертву ради короткой встречи с Турчиновым

Экс-премьер-министру, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко предоставлено разрешение на свидание с первым заместителем председателя партии Александром Турчиновым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины со ссылкой на Управление ГПтС в Харьковской области, осужденная Ю.Тимошенко 23 мая с.г. обратилась к руководству Качановской исправительной колонии (№54) с просьбой о предоставлении ей 1 июня с.г. краткосрочного свидания с А.Турчиновым.

Сегодня, 1 июня, в Качановскую исправительную колонии и ЦКБ «Укрзализницы» прибыл А.Турчинов с группой народных депутатов. С ними также прибыла дочь и защитник Ю.Тимошенко Евгения Тимошенко.

Рассмотрев заявление Ю.Тимошенко руководство Качановской исправительной колонии предоставило заявительнице разъяснение, что в соответствии со статьей 138 Уголовно-исполнительного кодекса Украины осужденные, которые отбывают наказание в исправительных колониях минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, имеют право ежемесячно получать краткосрочное свидание. Также Ю.Тимошенко напомнили, что в последний раз она воспользовалась правом на краткосрочное свидание 22 мая с.г. (когда встречалась со своей тетей, гражданкой Уляхиной А.М.).

Ю.Тимошенко также было разъяснено, что в соответствии с требованиями п.51 Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний следующие краткосрочные свидания предоставляются по окончании периода, который равняется части срока от деления продолжительности года на количество свиданий (на которые осужденный имеет право).

Отдельно руководство учреждения напомнило Ю.Тимошенко, что согласно ведомственной нормативной базе на время пребывания осужденных в медицинских заведениях Минздрава Украины предоставление свиданий временно приостанавливается.

Кроме этого, отдельно было обращено внимание Ю.Тимошенко на то, что врачи берлинской клиники «Шарите» неоднократно высказывали ей свои рекомендации воздержаться от каких-либо встреч и свиданий, которые могут негативно повлиять на проводимый курс реабилитации.

Эта информация была доведена лично до Ю.Тимошенко. Однако, все же настаивая на встрече, Ю.Тимошенко подала письменное заявление о замене причитающегося ей долгосрочного свидания во ІІ квартале с.г. на краткосрочное свидание 1 июня с А.Турчиновым. Учитывая указанное, руководством Качановской исправительной колонии было предоставлено разрешение на свидание Ю.Тимошенко с А.Турчиновым.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее А.Турчинов заявил, что его не пустили к Ю.Тимошенко, которая проходит лечение в ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове.

А.Турчинов отметил, что представители пенитенциарной службы и МВД не смогли ему обоснованно объяснить причину отказа во встрече.