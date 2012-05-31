Москалю советуют с компроматом на Щербаня-младшего идти в прокуратуру

Об этом народный депутат от Партии регионов, член ВСЮ Валерий Бондик заявил в эфире «5 канала» .

«Господин Москаль - генерал милиции, он юрист, опытный юрист, если у него есть официальные, или агентурные данные, пусть обратится с соответствующим письменным заявлением в прокуратуру о возбуждении по факту вот этого сообщения, которое у него есть относительно возбуждения дела. И дело по факту, еще некому обвинение предъявлять, но по факту будет какая-то доследственная проверка. А затем, если будут основания, будет возбуждено дело», – заявил Бондик.

Бондик также отметил, что если в Высший совет юстиции поступит жалоба относительно дела Щербаня, ВСЮ обязательно отреагирует.

«Если будет обращение в Высший совет юстиции на действия, которые привели к нарушению присяги кого-то из судей мы конечно будем реагировать. И относительно прокуроров также», – отметил Бондик.