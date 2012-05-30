Яценюк предупреждает: вендетты не будет, но...

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

По словам А.Яценюка, представители объединенной оппозиции готовят список лиц, которые в дальнейшем будут привлекаться к ответственности.

«Мы ставим своей задачей провести люстрацию лиц, которые задействованы как в политических преследованиях, так и преследованиях рядовых граждан Украины. Мы сформируем списки этих людей, которые оказывают давление и которые потом будут за это отвечать. Сегодня от политических преследований страдают Юлия Тимошенко и Юрий Луценко, а от преследований власти страдают десятки тысяч украинцев. Эти преследования осуществляются с целью отобрать бизнес, убрать с политической арены, не дать отдельным гражданам выиграть выборы в мажоритарных округах», – сказал А.Яценюк.

При этом он подчеркнул, что «у нас нет политической вендетты, мы будем исходить из позиции справедливости и законности. Чтобы все было прозрачно, мы создадим временную следственную комиссию, которая будет расследовать все злоупотребления действующей власти, – от политических преследований до незаконной приватизации десятков государственных объектов, которые достались окружению Януковича».

По словам А.Яценюка, также комиссии будет поручено расследовать «разграбление миллиардов государственных средств во время подготовки к Евро-2012».