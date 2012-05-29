МИД: Польша уже готова отменить плату за выдачу национальных виз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Украина и Польша уже готовы к завершению процедуры введения в действие соглашения об отмене платы за выдачу национальных виз», - сказал он.

В МИД Украины рассчитывают, что в ближайшее время во время визита в Польшу министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, запланированного на начало июня, состоится церемония подписания соответствующего соглашения. По словам О.Волошина, подписание соглашения планируется в польском городе Перемышль, где в начале июня запланировано открытие почетного консульства Украины в этом городе.

О.Волошин также сообщил, что Украина в свою очередь отменит плату за национальные визы для поляков. «Несмотря на то, что поляки, как граждане Европейского Союза, не нуждаются в визах на краткосрочный период времени до 90 дней, им нужны долгосрочные визы, если они учатся или работают в Украине. Поэтому отмена национальных виз также коснется большого количества поляков», - отметил он.