Лановой: Настоящую экономическую ситуацию мы увидим после выборов

После парламентских выборов финансовая ситуация в Украине станет явной, ведь сейчас власть ее искусственно поддерживает. Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший министр экономики Владимир Лановой.

«Эти инициативы, которые политическая власть сегодняшняя выдвигает: налог на богатство, снятие неприкосновенности – все это предвыборный туман, который на нас дежурный раз наводят для того, чтобы мы поверили в то, что эта власть уверенно контролирует ситуацию. Действительно, после выборов финансовая ситуация станет явной, такой как она есть, неприкрытой. Есть несколько действий власти, которые сегодня сдерживают реальность. В первую очередь, не покупается сейчас российский газ, вдвое меньше его закупили, чем запланировано в текущем году, а дефицит торговли такой же, как и в прошлом году. Когда газ начнут закупать вдвое больше, тогда действительно тяжело будет удержать ситуацию», - заявил Лановой.

«Претензии к нашему правительству связаны с тем, что независимо от того – получит кредит Украина, или не получит, платежный баланс у нас дефицитен, мы не сокращаем пока еще потребление газа, не диверсифицируем, не переходим на новые технологии, и бюджет не можем свести. Потому что по сегодняшней налоговой и таможенной политике несбалансированности макропараметров – то ВВП один, то инфляция другая. Процентные ставки, в среднем на 4-5 процентов выше, чем в 2010 году. А когда растут процентные ставки и не кредитуется экономика, производство не будет расти», - прибавил он.