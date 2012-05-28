Задержанный за акцию УНА-УНСО пытался покончить с собой?

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как отмечается в сообщении, некоторые СМИ утверждают, что такие действия он решил совершить после его задержания сотрудниками милиции.

Установлено, что в органы прокуратуры столицы обращения от него о незаконных действиях сотрудников милиции не поступали, сообщили в пресс-службе.

Одновременно прокуратурой района проверяется обращения двух других граждан о якобы противоправных действиях и их избиении сотрудниками Святошинского райуправления ГУ МВД Украины в Киеве.

Как напомнили в прокуратуре, Святошинским РУ ГУМВД Украины в Киеве 16 мая возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хулиганства и разбоя в помещении распространителя государственных лотерей.

В ходе его расследования сотрудниками милиции за совершение указанных преступлений задержаны 4 граждан, которым 25 мая избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В этот же день за совершение данных преступлений следователем был задержан О.Вахний. 28 мая срок его задержания районным судом продлен до 10-ти суток.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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По версии сайта УНА-УНСО, 16 мая в 20.00 возле станции метро "Святошин" представители организаций УНА-УНСО и "Патриот Украины" разгромили подпольное игорное заведение.



