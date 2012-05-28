Теще Колесниченко, которая напоила подчиненную нашатырем, возместят "убытки"

Компенсировать 47 тысяч гривен Валентине Македон, теще депутата-регионала Вадима Колесниченко, за вынужденный трехлетний прогул постановил Жашковский районный суд Черкасской области. Кроме этого государство должно заплатить ей еще 7800 гривен на оздоровление и 1500 гривен моральных убытков. Об этом пишет "Газета по-украински".

В 2007 году заведующая местного детсада "Золотой ключик" Валентина Македон, мать жены Вадима Колесниченко, во время ссоры скрутила воспитательницу местного детсада Хрущ Галину и влила ей в горло нашатырного спирта. Вследствие этого женщина получила ожоги дыхательных путей и пищевода ІІ степени.

Четыре судебных инстанции признали тещу политика виновной. Ее уволили с работы. Однако с приходом к власти регионалов дело направили на рассмотрение в Звенигородский суд. Там в ее действиях не увидели состава преступления. А следовательно восстановили на работе и компенсировали зарплату.

Несмотря ни на что, потерпевшая Галина Хрущ сдаваться не собирается. Она подала апелляцию в более Высокий специализированный суд. Он отменил приговор Звенигородского суда. Сейчас дело рассматривает Апелляционный суд Черкасской области.

Как сообщает ТСН, следующее судебное заседание по этому нашатырному делу назначено на 7 июня. Галина Хрущ за подорванное здоровье добивается 50 тысяч гривен моральной компенсации.