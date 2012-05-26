Эксперт: Украина больше не значится среди приоритетов НАТО

Украина, провозгласив внеблоковый статус, инициировав кризис в отношениях с Европейским Союзом и США, становится все менее значимой для НАТО и его членов.

Такое мнение ZN.UA выразил старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House Джеймс Шерр.

«В 1994 году Украина была одним пяти приоритетных партнеров альянса. Судя по декларации Чикагского саммита, сегодня Украина (в отличие от Иордании, Марокко и Новой Зеландии) не является даже одной из тринадцати», — отметил он.

Как сообщалось, ранее заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам общественной дипломатии Стефане Бабст заявила, что альянс не намерен «подталкивать кого-то, в частности, Украину, к пересмотру своей оборонной политики».

Шерр же считает, что «всегда тяжело помогать стране, которая сама себе вредит». «Но иногда это возможно. Если Украина является ключевой для евроатлантической безопасности, то НАТО не должно делать меньше, чем возможно», — резюмировал эксперт.