Оппозиция требует ограничить неприкосновенность Президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко.

«Оппозиция собрала 154 подписи и регистрирует законопроект, который предусматривает ограничение неприкосновенности Президента, судей и депутатов», - сказал Н.Томенко.

По его словам, это было бы правильно, поскольку закон должен быть один для всех.

На вопрос журналистов, будет ли оппозиция голосовать за проект постановления, предусматривающий порядок рассмотрения законопроекта относительно изменений в Конституцию по этому поводу, который уже вернулся из Конституционного Суда, Н.Томенко ответил одобрительно.

При этом он отметил, что оппозиционные фракции будут настаивать на внесении изменений в этот законопроект, которые бы предусматривали также отмену неприкосновенности судей и Президента.