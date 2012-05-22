Азаров назначил дежурных министров на Троицу и День Конституции
21:45, 22 мая 2012Политика
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Кабинет министров Украины назначил дежурных министров на выходные дни 2-4, 28-30 июня и 1 июля.
|Правительство утвердило график дежурства министров
Согласно документу, с целью решения безотлагательных вопросов на 2 июня дежурным назначен министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий, на 3 июня – министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, на 4 июня – министр финансов Юрий Колобов, на 28 июня - министра экономики Петр Порошенко.
Кроме того, дежурным на 29 июня назначен министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, на 30 июня - Н.Присяжнюк, на 1 июля - вице-премьер-министр - министра здравоохранения Раиса Богатырева.
Также руководителю Секретариата Кабмина, руководителям министерств, других центральных органов исполнительной власти поручено установить дежурство руководящих работников на указанный период.
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