Азаров назначил дежурных министров на Троицу и День Конституции

Соответствующее распоряжение от 21 мая № 298-р размещено на Правительственном портале.

Согласно документу, с целью решения безотлагательных вопросов на 2 июня дежурным назначен министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий, на 3 июня – министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, на 4 июня – министр финансов Юрий Колобов, на 28 июня - министра экономики Петр Порошенко.

Кроме того, дежурным на 29 июня назначен министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, на 30 июня - Н.Присяжнюк, на 1 июля - вице-премьер-министр - министра здравоохранения Раиса Богатырева.

Также руководителю Секретариата Кабмина, руководителям министерств, других центральных органов исполнительной власти поручено установить дежурство руководящих работников на указанный период.