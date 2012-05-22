Содокладчица ПАСЕ: Разрешение ситуации с Тимошенко – в руках Януковича

Разрешение ситуации с Юлией Тимошенко – «в руках украинского Президента, и существуют возможности, чтобы ее разрешить – при наличии такого желания».

Об этом заявила содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине Мариетта де Пурбе-Лундин в интервью «Тижню».

В частности, на замечание журналиста о том, что «сейчас похоже на то, что Европа до сих пор надеется, что Ю.Тимошенко сможет принять участие в парламентских выборах. Но в действительности это маловероятно – у нее остается все меньше времени, чтобы зарегистрироваться кандидатом. Когда Европа понимает, что выборы пройдут без Ю.Тимошенко, это может стать своеобразной точкой невозвращения в отношениях между Украиной и ЕС?», М. де Пурбе-Лундин сказала: «Я бы не ставила вопрос таким образом. Но в любом случае, касается это выборов или чего-то другого, люди в Европе будут видеть лишь картинку заключенной Ю.Тимошенко. Поэтому искать политический выход из ситуации непременно нужно».

На вопрос: «А вы надеетесь, что этот выход еще можно будет найти до выборов – до них осталось немногим больше пяти месяцев?», - содокладчик Мониторингового комитета сказала: «Я не хотела бы на этом спекулировать, ведь я на это не влияю. Разрешение ситуации в руках украинского Президента, и существуют возможности, чтобы ее разрешить – при наличии такого желания».

Отвечая на вопрос «Когда стоит ожидать следующей резолюции ПАСЕ относительно Украины и каким может быть ее содержание?», М. де Пурбе-Лундин сказала: «Мне трудно ответить. Это, бесспорно, будет не в этом году. Мы должны дождаться парламентских выборов в Украине, именно от того, как они пройдут, многое будет зависеть. В любом случае, мы надеемся, что Президент Виктор Янукович сможет найти выход из того угла, в котором он сейчас находится, в политическом понимании, и Украина будет иметь хорошее будущее в Европе».

Также М. де Пурбе-Лундин заметила, что «Европа возлагает большие надежды на Украину, но я должна подчеркнуть, что европейцы понимают, что дело не только в Ю.Тимошенко или в Юрии Луценко. Любой украинец может столкнуться с несправедливым правосудием. Но хорошо, что люди все еще заинтересованы в Украине. Как говорила Ю.Тимошенко, выражая благодарность всем людям из демократических стран, если бы они не обратили внимание на ее ситуацию, ее могло бы не быть в живых».