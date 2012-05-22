Кравчук призывает Европу не смотреть на Украину сквозь призму интересов РФ

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"Необходимо проводить европейский курс и не метаться между востоком и западом", - заявил Л. Кравчук во время встречи с немецкими экспертами и журналистами в Берлине.

"Нужно проводить его (курс. - Ред) независимо от того, кто находится при власти", - подчеркнул политик. Когда, по его словам, Украина "твердо" станет на курс евроинтеграции, это ощутят и украинцы, и наконец поймет соседняя Россия.

По мнению Л.Кравчука, Киев до сих пор ощущает "серьезное" влияние Москвы. Москва, по его словам, пытается столкнуть Киев с европейского пути за счет предлагаемых ею новых интеграционных схем вроде Таможенного союза.

"Российская политическая элита часто до сих пор не воспринимает Украину как независимое государство", - отметил он.

"Но я верю в то, что действующая украинская власть докажет, что Украина идет европейским путем, путем европейских ценностей", - подчеркнул он. От Европы, в свою очередь, Л.Кравчук ожидает проведения "более последовательной" политики относительно Украины, лишенной двойных стандартов. В частности, украинский политик призвал европейских лидеров не смотреть на Украину "сквозь призму российских интересов".

Как известно, Л.Кравчук 21-23 мая находится с рабочим визитом в Германии. В среду вместе с несколькими депутатами провластных и оппозиционных фракций Верховной Рады он примет участие в публичной дискуссии на тему внутриполитической ситуации в Украине.