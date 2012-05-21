Гриценко думает, что Саламатину осталось два месяца

«Профессиональную несостоятельность нынешнего министра обороны, так же, как и его предшественника, понял уже и Виктор Янукович. Мой прогноз – в течение двух месяцев Дмитрия Саламатина на посту министра обороны сменит кто-то другой», - заявил лидер партии «Гражданская позиция», председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко.

Как сообщает сайт А.Гриценко, отвечая на вопросы об изменения Военной доктрины Украины, народный депутат напомнил, соответствующая задача была определена Указом Президента еще в декабре 2010 года. По его словам, тогда же был указан и срок ее принятия – в течение месяца после одобрения Стратегии национальной безопасности Украины.

«Прошло уже более полутора лет, а Военная доктрина так и не одобрена», - констатировал А.Гриценко.

Он убежден: Военную доктрину нужно менять тогда, когда меняются ключевые, определяющие факторы, влияющие на состояние военной безопасности страны. Одним из таких ключевых факторов, по его мнению, стало решение о внеблоковости Украины.

«Если до июля 2010 года Украина планировала решение задач обороны и шире – военной безопасности совместно с партнерами и союзниками, то после июля 2010 года ситуация изменилась кардинально. Как внеблоковое государство Украина должна полагаться исключительно на собственные силы и ресурсы. Однако соответствующие изменения в Военную доктрину не внесены до сих пор. Это нужно было сделать уже давно. И сейчас следует сделать безотлагательно», - отметил А.Гриценко.

Председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны подчеркнул, в упомянутом выше Указе Президента от 10 декабря 2010 года задача по подготовке проекта Военной доктрины была возложена на Министерство обороны.

«По моему мнению, это ошибка. Ведь оборона государства – это задача, которая выходит далеко за рамки военного ведомства и Вооруженных Сил. А если учесть недостаточный уровень профессиональной подготовки и ответственности тех людей, которых В.Янукович назначал на пост министра обороны, то ожидать от них системного, целостного, взвешенного и эффективного проекта Военной доктрины – напрасное дело», - считает А.Гриценко.