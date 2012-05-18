СМИ: Карпачева прячется в России

Об этом сообщают источники Украинской правды.

По их информации, Карпачёва выехала в Москву после начала проверки прокуратурой обстоятельств появления фотографий Юлии Тимошенко в Качановской колонии.

Лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Кожемякин заявил, что Карпачева уехала за пределы Украины из-за возбужденного против нее уголовного дела из-за фотографий синяков экс-премьера Юлии Тимошенко.

Позднее прокуратура Киева опровергла заявления Кожемякина о возбуждение уголовного дела относительно экс-омбудсмена Нины Карпачёвой.