СМИ: Карпачева прячется в России
16:30, 18 мая 2012Политика
6376 0
Экс-омбудсмен Нина Карпачёва после отъезда из Украины находится в России.
Нина Карпачева выехала в Москву
Об этом сообщают источники Украинской правды.
По их информации, Карпачёва выехала в Москву после начала проверки прокуратурой обстоятельств появления фотографий Юлии Тимошенко в Качановской колонии.
Лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Кожемякин заявил, что Карпачева уехала за пределы Украины из-за возбужденного против нее уголовного дела из-за фотографий синяков экс-премьера Юлии Тимошенко.
Позднее прокуратура Киева опровергла заявления Кожемякина о возбуждение уголовного дела относительно экс-омбудсмена Нины Карпачёвой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter