СМИ: Карпачева прячется в России

16:30, 18 мая 2012
Политика
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Экс-омбудсмен Нина Карпачёва после отъезда из Украины находится в России.

Нина Карпачева выехала в Москву

Об этом сообщают источники Украинской правды.

По их информации, Карпачёва выехала в Москву после начала проверки прокуратурой обстоятельств появления фотографий Юлии Тимошенко в Качановской колонии.

Лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Кожемякин заявил, что Карпачева уехала за пределы Украины из-за возбужденного против нее уголовного дела из-за фотографий синяков экс-премьера Юлии Тимошенко.

Позднее прокуратура Киева опровергла заявления Кожемякина о возбуждение уголовного дела относительно экс-омбудсмена Нины Карпачёвой.

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