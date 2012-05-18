Омбудсман побывает у Тимошенко и Луценко, когда больше узнает о них

Это произойдет после сбора всей необходимой ей информации из профильных государственных учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве.

«То, что я поеду, я об этом уже говорила раньше, я поеду обязательно», - сказала В.Лутковская.

Вместе с тем она заметила, что как юрист не может в своих выводах основываться только на той информации, которую получает из СМИ.

По словам В.Лутковской, официальной информации, которую она имеет, недостаточно, и эти данные частично устарели.

«Сейчас я обновлю информацию из первоисточников, на которых может основываться позиция. После того как я получу информацию из Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, пенитенциарной службы, после того будет обязательно осуществлен визит», - сказала Омбудсман.