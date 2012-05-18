Омбудсман побывает у Тимошенко и Луценко, когда больше узнает о них
Омбудсман Валерия Лутковская намерена посетить бывших премьер-министра Юлию Тимошенко и министра внутренних дел Юрия Луценко.
Это произойдет после сбора всей необходимой ей информации из профильных государственных учреждений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве.
«То, что я поеду, я об этом уже говорила раньше, я поеду обязательно», - сказала В.Лутковская.
Вместе с тем она заметила, что как юрист не может в своих выводах основываться только на той информации, которую получает из СМИ.
По словам В.Лутковской, официальной информации, которую она имеет, недостаточно, и эти данные частично устарели.
«Сейчас я обновлю информацию из первоисточников, на которых может основываться позиция. После того как я получу информацию из Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, пенитенциарной службы, после того будет обязательно осуществлен визит», - сказала Омбудсман.