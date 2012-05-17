Кужель вызвали в прокуратуру

Об этом, как передает Украинская правда, она написала на Facebook.

Издание напоминает, что ранее в интервью Кужель высказала сомнение, что Юлия Тимошенко причастна к убийству Щербаня.

"На самом деле, это, конечно, уже глупость. То, что Лазаренко был в этом заинтересован – это понятно, потому что шел жесткий передел рынка - то, что и сейчас происходит. А Тимошенко это не нужно было. Они ей абсолютно не мешали. Они к ней достаточно спокойно относились, нормально общались", - заявила она.