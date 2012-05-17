Кужель вызвали в прокуратуру
12:45, 17 мая 2012Политика
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Александру Кужель вызвали на допрос в прокуратуру в деле об убийстве Евгения Щербаня.
|Кужель хотят допросить по делу Щербаня
Об этом, как передает Украинская правда, она написала на Facebook.
Издание напоминает, что ранее в интервью Кужель высказала сомнение, что Юлия Тимошенко причастна к убийству Щербаня.
"На самом деле, это, конечно, уже глупость. То, что Лазаренко был в этом заинтересован – это понятно, потому что шел жесткий передел рынка - то, что и сейчас происходит. А Тимошенко это не нужно было. Они ей абсолютно не мешали. Они к ней достаточно спокойно относились, нормально общались", - заявила она.
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