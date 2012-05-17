Верховная Рада приняла закон о морских портах

12:26, 17 мая 2012
Политика
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Согласно закону, в Украине будет создана Администрация морских портов.

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Верховная Рада Украины приняла закон «О морских портах Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 248 из 336 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законодательным актом определяются правовые, экономические и организационные основы деятельности в морских портах.

Ст. 25 Закона определены особенности приватизации объектов портовой инфраструктуры. В соответствии с положениями этой статьи, объектами приватизации являются единые имущественные комплексы государственных предприятий и акции публичных акционерных обществ, акции, принадлежащие государству в уставном капитале хозяйственных обществ. Данной статьей предусмотрено, что единые имущественные комплексы государственных предприятий и 100% акций уставного капитала публичных акционерных обществ подлежат продаже на конкурентной основе. В соответствии с этой статьей, условия конкурса по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия могут предусматривать аренду причалов сроком до 49 лет, земельных участков сроком до 49 лет, на которых расположены причалы, и единых имущественных комплексов.

По поводу положений ст. 25 Закона в сессионном зале парламента проходила дискуссия, некоторые депутаты отмечали, что этой статьей по существу подменяются законы, касающиеся приватизации.

Закон не распространяется на речные порты, морские рыбные порты, пункты базирования Военно-Морских сил Украины, морской охраны центрального органа исполнительной власти, которые обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты государственной границы, а также на пункты базирования военно-морских кораблей иностранных государств, которые в соответствии с международными договорами Украины временно находятся на территории Украины.

Предусмотрено, что функционирование и развитие морских портов осуществляются по принципам объединения интересов и деятельности государства в лице службы капитана морского порта, администрации морских портов Украины, других государственных предприятий, которые осуществляют функционирование морского порта, и субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют свою деятельность в морском порту; хранения и образования, в частности, на основе объединения имущества частной, государственной и коммунальной форм собственности, единых имущественных комплексов, расположенных в пределах территории и акватории морского порта; обеспечения конкуренции среди субъектов ведения хозяйства, которые производят одинаковую продукцию (товары, работы, услуги) в морском порту, и пр.

Порядок открытия и закрытия морских портов определяется Кабинетом министров.

Законом предусмотрено, что Реестр морских портов Украины - электронная база данных по учету морских портов, целью которой является обеспечение данными, необходимыми для выполнения задач в сфере безопасности мореходства, охраны окружающей природной среды, а также для осуществления государственного надзора. Ведение Реестра морских портов Украины осуществляется в порядке, определенном правительством.

Основой планирования развития портовой отрасли является Стратегия развития морских портов Украины, которая включает в себя краткосрочные (на пять лет), среднесрочные (на 10 лет) и долгосрочные (на 25 лет) перспективы развития, прогнозы относительно грузопотоков в экспортном, импортном и транзитном направлениях, задачи и основные направления реализации стратегии, другие основные параметры развития.

Стратегия развития морских портов Украины должна согласовываться с государственной политикой в сфере транспорта и планами развития других транспортных отраслей Украины.

Законом предусмотрено, что на территории морских портов, через которые осуществляется международное сообщение, по решению Кабмина открываются пункты пропуска через государственную границу Украины.

По закону в Украине будет создана Администрация морских портов с целью содержания и обеспечения эффективного использования государственного имущества, переданного ей в хозяйственное ведение, в том числе модернизации, ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений, других объектов портовой инфраструктуры, расположенных в пределах территории и акватории морского порта, и других целей.

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