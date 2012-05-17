Бютовцы блокируют трибуну, регионалы - президиум

Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме находятся 8 народных депутатов из фракции ПР. Также депутаты из этой фракции находятся в правительственной ложе.

В то же время депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» сосредоточились возле трибуны. Место за трибуной заняли народные депутаты Елена Шустик и Елена Бондаренко (фракция «БЮТ-Батькивщина»).

В рядах, где сидят депутаты от БЮТ, расстелен плакат с изображением лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко за решеткой и надписью «Україні – волю!».