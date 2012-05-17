Бютовцы блокируют трибуну, регионалы - президиум
10:17, 17 мая 2012Политика
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Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» собрались возле трибуны парламента, депутаты из фракции Партии регионов - в президиуме.
|Оппозиция и большинство блокируют ВР
В то же время депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» сосредоточились возле трибуны. Место за трибуной заняли народные депутаты Елена Шустик и Елена Бондаренко (фракция «БЮТ-Батькивщина»).
В рядах, где сидят депутаты от БЮТ, расстелен плакат с изображением лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко за решеткой и надписью «Україні – волю!».
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