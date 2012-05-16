Минздрав: Тимошенко согласилась на возобновление процедур

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается в сообщении, сегодня утром профессор-невропатолог берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс, главный врач Центральной клинической больницы «Укрзалізниці» Михаил Афанасьев и врач Ирина Фурса посетили Ю.Тимошенко.

"Во время общения с врачами пациентка дала согласие на возобновление прохождения курса рекомендованных ей процедур, - отметили в пресс-службе.

График реабилитационных мероприятий на несколько дней вперед будет составлен и утвержден немецким врачом, который, по информации МИД, завтра планово улетает из Украины, сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что утром 16 мая Ю.Тимошенко продолжает курс реабилитационных процедур.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 мая, Ю.Тимошенко отказалась от медицинских процедур.

Ю.Тимошенко мотивировала свой отказ тем, что в СМИ был обнародован список назначенных ей процедур.

Дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что в СМИ незаконно были опубликованы конфиденциальные данные о ее матери.