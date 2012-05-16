Дочь Тимошенко: Больницу превратили в колонию с усиленной охраной

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.Тимошенко.

"Сегодня у ворот больницы, где находится моя мама, очень много милиции. Охрана заведения усилена, никого не пускают в медицинское заведение, требуют какие-то справки. Больницу превратили в колонию с усиленной охраной", - сказала Е.Тимошенко.

Дочь Ю.Тимошенко убеждена, что такие меры принимаются по указанию из Администрации Президента Украины. "Все это делается властью с одной целью - продолжить издевательства режима над Ю.Тимошенко", - заявила она.

По предварительной информации, приказ об усилении охраны издало руководство больницы без объяснения причин.

Как сообщал УНИАН, накануне Е.Тимошенко заявила о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека для защиты права Ю.Тимошенко на конфиденциальность личной информации.

Позже врач берлинской клиники Charitе Лутц Хармс, под наблюдением которого осуществляется лечение Ю.Тимошенко, сообщил о вынужденной приостановке лечебного процесса в связи с несанкционированным разглашением врачебной тайны.