Еврокомиссия: более 20 членов правительства Тимошенко подверглись репрессиям

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном 15 мая совместном рабочем документе “Реализация «Европейской политики соседства» в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“Значительная обеспокоенность сохраняется относительно уважения к верховенству права и усиления судебной системы. Судебные процессы против лидеров оппозиции и членов бывшего правительства, которые не отвечали международным стандартам честности, прозрачности и независимости юридического процесса, подтвердили понимание, что правосудие применяется избирательно из-за политически мотивированных преследований”, - говорится в документе.

Еврокомиссия отмечает, что более 20 представителей прежнего правительства высокого уровня или находились под следствием, или были осуждены, в том числе бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая в октябре прошлого года была осуждена к 7 годам лишения свободы.

Среди других, в документе упоминаются фамилии бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко.

Еврокомиссия отмечает, что, кроме значительного количества процедурных нарушений, обеспокоенность вызывает также отсутствие лечения заключенных на должном уровне.