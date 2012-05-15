Янукович отпросился от председательства в СНГ в 2013 году

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Украинского государства сказал перед началом неформального саммита глав государств СНГ.

«Украина в 2013 должна председательствовать в СНГ и я обращаюсь к Вам с пониманием отнестись – 2013 году Украина председательствует в ОБСЕ. Я прошу, чтобы следующие по очереди государство, взяло в 2013 году председательство, а в 2014 году Украина готова выполнить эту почетную миссию», - сказал В.Янукович.