Янукович отпросился от председательства в СНГ в 2013 году
20:12, 15 мая 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович предложил перенести председательство Украины в СНГ с 2013 на 2014 год в связи с тем, что в 2013 году Украина председательствует в ОБСЕ.
Янукович говорит, что 2013 году Украина председательствует в ОБСЕ
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Украинского государства сказал перед началом неформального саммита глав государств СНГ.
«Украина в 2013 должна председательствовать в СНГ и я обращаюсь к Вам с пониманием отнестись – 2013 году Украина председательствует в ОБСЕ. Я прошу, чтобы следующие по очереди государство, взяло в 2013 году председательство, а в 2014 году Украина готова выполнить эту почетную миссию», - сказал В.Янукович.
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