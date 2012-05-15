Папиев принял решение о «дуэли» с Яценюком

Глава Черновицкой областной государственной администрации Михаил Папиев заявляет, что пойдет на парламентские выборы только в том случае, если его конкурентом на мажоритарном округе будет лично лидер партии "Фронт Змін" Арсений Яценюк.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время неформального общения с журналистами центральных и местных СМИ в одном из черновицких баров.

По словам М.Папиева, он просто чувствует «внутреннюю потребность, желание посоревноваться с Арсением Петровичем", а поэтому ради участия в выборах он даже готов обратиться к Президенту Украины с соответствующей просьбой разрешить ему баллотироваться в парламент.

По словам губернатора, решение о "дуэли" с А.Яценюком он принял после политического телешоу «Шустер-Live», которое состоялось в апреле прошлого года, в котором принимали участие оба политика. Программа была посвящена ситуации с избитыми рыбаками в райцентре Заставная Черновицкой области бывшим председателем РГА Михаилом Бойчуком. Губернатор утверждал, что виновник истории, председатель РГА М.Бойчук был членом партии "Фронт Змін", а А.Яценюк продемонстрировал заявление М.Бойчука о выходе из партии и заявлял о том, что он входит в Партию регионов.

Как рассказал М.Папиев, тогда у него произошел серьезный незавершенный спор с А.Яценюком, поэтому, по мнению губернатора, окончательную точку в нем могла бы поставить персональная борьба двух политиков на выборах в ВР на одном округе, вероятно, в Черновцах.