Попов: частные перевозчики вынуждены снижать стоимость проезда

Увеличение количества перевозок пассажиров в городском общественном транспорте свидетельствует о позитивном отношении киевлян к обновленному подвижному составу КП «Киевпастранс». В частности, после запуска на маршруты новых единиц транспорта количество автобусных перевозок в Киеве выросла на 30%, троллейбусных - на 12%. Об этом во время прямого эфира на столичном телеканале «Киев» заявил председатель КГГА Александр Попов.

«Сейчас мы наблюдаем очень позитивную динамику. И я думаю, что с каждой новой партией подвижного состава она только будет улучшаться. Автобусный парк сейчас перевозит на 30% больше пассажиров, чем до того, как мы выпустили этот транспорт, троллейбусный - на 12% больше. Сейчас график поставок троллейбусов несколько сместился по объективным причинам. Основная партия поступит позже. Убежден, что после этого мы получим аналогичную ситуацию и в троллейбусном парке», - сказал Александр Попов.

Однако, по словам главы КГГА, в городе наблюдается снижение цены на перевозки в частном общественном транспорте. В частности, 8 частных перевозчиков снизили стоимость проезда на 50 копеек после того, как на маршруты, где они осуществляют перевозку, вышли новые коммунальные автобусы и троллейбусы. Некоторые перевозчики, не выдерживая конкуренции с обновленным городским транспортом, вообще отказываются от части маршрутов.

«Некоторые маршруты потеряли рентабельность, они не могут конкурировать с городом, поэтому были закрыты самими перевозчиками. И это еще раз подтверждает, что мы реализуем политику, направленную на цивилизованную конкуренцию с акцентом городских властей на развитие коммунального транспорта. Наш транспорт - это безопасность, это доступная цена, это комфорт. Развивая такую ​​политику и дальше, убежден, мы обязательно получим значительное улучшение транспортной ситуации в городе», - отметил Александр Попов.

Пресс-служба напоминает, что 8 мая была реализована III очередь плана наполнения парка общественного транспорта столицы. Киев получил 50 единиц нового подвижного состава общественного транспорта: 14 троллейбусов и 36 автобусов. Они обновили троллейбусные маршруты № 16 «Майдан Незалежности - улица Щусева», № 38 «Музей истории Великой Отечественной войны - ст. метро «Выдубичи», и № 5 «Площадь Льва Толстого - улица Белицкая».

Новые автобусы направили на автобусные маршруты № 9 «Улица Булгакова - станция метро «Лукьяновская», № 48 Станция метро «Левобережная» - гостиница «Славутич», № 64 «Станция метро «Славутич»- садовое товарищество «Вишенки», № 97 «Станция метро «Святошин» - массив Новобеличи».

Также увеличено количество подвижного состава автобусного маршрута № 30 «Станция метро «Академгородок» - санаторий «Лесная поляна».

6 марта 2012 (I очередь плана) на маршруты общественного транспорта Киева дополнительно вышли 74 новых автобуса и 26 новых троллейбусов, что позволило на 100% обновить и увеличить количество подвижного состава на отдельных маршрутах, которые обеспечивают перевозки в центральной части города, к НСК "Олимпийский».

18 апреля 2012 была внедрена ІІ очередь плана, согласно которому на городские маршруты дополнительно направлено 40 автобусов и 20 троллейбусов. Это позволило увеличить количество подвижного состава на отдельных социально важных автобусных и троллейбусных маршрутах и ​​частично обновить подвижной состав троллейбусного маршрута № 38.

Всего в этом году Киев получил 210 новых автобусов и троллейбусов. Это половина плана обновления парка общественного транспорта столицы. Транспорт приобретен за кредитные средства Европейского банка Реконструкции и Развития.