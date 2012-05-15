Луценко подозревает, что «дирижеры» хотят поставить точку до 17 мая

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствующем ходатайстве адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец объяснил, что во время предыдущего рассмотрения жалобы председательствующий судья И.Рыбак отказал в удовлетворении ходатайства о проведении в апелляционном суде полного судебного следствия с вызовом на допрос более 50 свидетелей, которых не допросил суд первой инстанции.

По словам адвоката, в заявленном на прошлом судебном заседании ходатайстве сторона защиты на 15 листах обосновала необходимость проведения судебного следствия и допроса этих свидетелей. Однако председательствующий судья проигнорировал эти доводы.

При таких обстоятельствах, отметил А.Баганец, защита Ю.Луценко считает действия судьи И.Рыбака предвзятыми и необъективными.

В свою очередь, представители прокуратуры высказались против удовлетворения этого ходатайства как необоснованного.

Комментируя их доводы, сам Ю.Луценко сказал: «Прокуратура демонстрирует очередное навязывание своего мнения в очередном суде».

При этом экс-министр напомнил, что на прошлом судебном заседании приводил пример, когда один человек выиграл дело в Европейском суде по правам человека, который признал, что Государство Украина нарушила право истца на защиту, поскольку на судебном заседании по его делу не были допрошены трое свидетелей. Ю.Луценко заверил, что Украина так же проиграет в Европейском суде, если он подаст аналогичный иск.

В то же время, Ю.Луценко сказал, что, исходя из сложившейся ситуации, отказ суда в проведении судебного следствия свидетельствует о том, что «дирижеры этого процесса поставили задачу покончить с Ю.Луценко до 17 мая», когда Европейский суд по правам человека обнародует решение о неправомерности задержания и взятия его под стражу.