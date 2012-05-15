Кассацию по «газовому делу» Тимошенко рассматривает экс-глава военного трибунала

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел начал рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на приговор Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева по «газовому» делу.

Как передает корреспондент УНИАН, суд пикетируют около 300 активистов партии «Батькивщина».

На заседании суда присутствуют защитники Ю.Тимошенко Николай Сирый, Александр Плахотнюк, Сергей Власенко и Николай Титаренко.

Как сообщил в начале заседания судья, защитники Евгения Кар и Александр Тимошенко в суд не явились.

В комментарии журналистам перед началом заседания адвокат С.Власенко напомнил, что защита Ю.Тимошенко будет настаивать на закрытии уголовного дела в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

«…Но увидит ли бывший председатель военного трибунала Донецкого гарнизона (имея в виду судью Высшего спецсуда, который будет рассматривать кассационную жалобу, – УНИАН) эти аргументы - это уже другой вопрос», - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

22 января 2012 года защита Ю.Тимошенко обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел с кассационной жалобой на решения судов первой и второй инстанции по "газовому" делу.

Адвокат А.Плахотнюк просит Высший спецсуд отменить постановление Апелляционного суда Киева от 23.12.2011 года по делу по обвинению Ю.Тимошенко и приговор Печерского районного суда Киева от 11.10.2011 года, а уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко закрыть в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

А.Плахотнюк указывает на необоснованность решений судов двух инстанций, отмечает многочисленные нарушения прав Ю.Тимошенко во время досудебного следствия, рассмотрения дела в суде первой инстанции и в апелляционном суде.