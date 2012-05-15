Посол: Пока оппозиционеры в тюрьме, соглашение об ассоциации маловероятно

Так в эфире «5 канала» высказался посол Великобритании в Украине Ли Тернер.

Ли Тернер отметил, что в Великобритании беспокоятся о том, чтобы Украина продвигалась в направлении интеграции в Европейский Союз.

«Мне кажется, что, во-первых, очень важно рассмотреть то, что именно тревожит европейских лидеров. Во-первых, они заинтресованы, это касается и Британии, в том, чтобы Украина и дальше двигалась в направлении Европы, мы очень и очень поддерживаем европейскую интеграцию Украины, потому что мы считаем, что это наикратчайшее направление для этой страны и для Европейского Союза. Мы делаем все для того, чтобы все произошло как задумано. Вот почему мы так обеспокоены последними событиями, связанными с демократией здесь в Украине. Мы видели ряд лидеров оппозиции, которые предстали пред судом и этот суд кажется многим наблюдателям политически мотивированным, избирательным, и эти судебные процессы не демонстрируют стандарты демократии или верховенства права. Пока эти вожди оппозиции не выйдут из тюрьмы и не смогут принять участие в политическом процессе, очень маловероятно, что соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной будет подписано», - заявил Тернер.