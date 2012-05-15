Кириленко: власть хочет прикрыть свою провальную социальную политику

Такое мнение выразил народный депутат, лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Кроме того, что этот законопроект развязывает руки чиновникам и позволяет использовать русский язык как официальный, вытесняя украинский, он столкнет лбами украинцев, приведет к противостоянию и протестам, - заметил В.Кириленко. - Это позволит власти отвлечь внимание общества от провальной социальной политики, уничтожения предпринимательства, свертывания демократических прав и свобод».

Политик убежден, что таким образом власть в очередной пытается искусственно разделить украинцев на русскоязычных и украиноязычных, которые сейчас, как никогда, едины в недоверии к нынешней власти.

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Как сообщал УНИАН, 14 мая лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов предложил на этом пленарной неделе рассмотреть законопроект об основах государственной языковой политики.

По словам А.Ефремова, в законопроекте предложено, что «государственный язык – украинский, но при этом в цивилизованном русле определяется действие других языков в нашем государстве».

Справка УНИАН. Народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики».

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми).

В то же время Венецианская комиссия считает, что в проекте закона недостаточно гарантий применения и защиты украинского языка.