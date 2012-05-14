Представитель Госдепартамента США: Знаменитая коса Тимошенко - на месте

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко удовлетворена медицинской помощью, которую она получает в центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США Томас Мелия после встреча с Ю.Тимошенко в больнице.

«Ю.Тимошенко сказала, что она удовлетворена медицинской помощью, которую она сейчас получает. Лечением руководит немецкий врач Лутц Хармс. Украинский медицинский персонал, который ему помогает, выполняет все установки, которые он дает. Ю.Тимошенко сказала, что она в целом удовлетворена деятельностью медицинского персонала», - сказал Т.Мелия.

Он отметил, что во время встречи Ю.Тимошенко была энергичной.

«Я должен сказать, что она выглядела очень энергично и в силе сегодня. Ее прическа, знаменитая коса, у нее сегодня она была», - отметил Т.Мелия.

В свою очередь Посол США в Украине Джон Теффт отметил, что встреча представителей дипкорпуса с Ю.Тимошенко продолжалась около 30 минут. По словам посла, во время встречи Ю.Тимошенко были переданы лучшие пожелания от Государственного секретаря США Хилари Клинтон.

Дж.Теффт отметил, что Посольство США в ближайшее время распространит официальное заявление, в котором будет идти речь о результатах встречи с Ю.Тимошенко.

Посол выразил благодарность за возможность встретиться с Ю.Тимошенко.

«Я думаю, что и Юлия Владимировна также была рада, что мы имели возможность прийти и увидеться с ней», - сказал Дж.Теффт.