Катеринчук: У американцев, которые прибыли к Тимошенко, забрали фотоаппараты

У представителей дипломатического корпуса США в Украине, которые прибыли к ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове для встречи с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, забрали фотоаппараты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат Николай Катеринчук, который с представителями его Европейской партии также пытался пройти к Ю.Тимошенко.

По словам Н.Катеринчука, несмотря на все необходимые разрешения и разъяснения, ему не разрешили встретиться с экс-премьером.

Н.Катеринчук подчеркнул, что, в соответствии с действующим законодательством, он как народный депутат имеет возможность проходить в любые помещения, в том числе в больницу.

«Надеюсь, что у пенитенциарной службы будут разъяснения относительно этого нарушения статуса народного депутата Украины. В следующий раз я буду вынужден вызывать милицию», - возмутился Н.Катеринчук.

По его мнению, пенитенциарная служба «пытается скрыть Тимошенко» от политических союзников.

Как считает депутат, из-за ухудшения состояния демократии в Украине, в отношении нашего государства могут быть применены санкции. По мнению Н.Катеринчука, санкции будут касаться благосостояния каждого, «поскольку это будет отражаться на экономике».