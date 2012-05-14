Сына Щербаня включили в пул Януковича

Об этом сообщает Остров.

Сын покойного бизнесмена и политика Евгения Щербаня напомнил о себе письмом послу США в Украине Джону Теффту, в котором обвинил экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в убийстве своего отца. Это письмо стало отправной точкой возбужденного против Юлии Тимошенко нового уголовного дела.

В Генеральной прокуратуре обещают в ближайшее время предъявить Юлии Тимошенко обвинения в убийстве Евгения Щербаня. Евгений Щербань погиб от рук наемных убийц в донецком аэропорту 3 ноября 1996 года.