Сына Щербаня включили в пул Януковича
12:51, 14 мая 2012Политика
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Депутат областного совета Руслан Щербань присутствувал в пуле встречающих Виктора Януковича в новом терминале международного аэропорта «Донецк».
Руслан Щербань встретил Януковича на месте гибели своего отца
Об этом сообщает Остров.
Сын покойного бизнесмена и политика Евгения Щербаня напомнил о себе письмом послу США в Украине Джону Теффту, в котором обвинил экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в убийстве своего отца. Это письмо стало отправной точкой возбужденного против Юлии Тимошенко нового уголовного дела.
В Генеральной прокуратуре обещают в ближайшее время предъявить Юлии Тимошенко обвинения в убийстве Евгения Щербаня. Евгений Щербань погиб от рук наемных убийц в донецком аэропорту 3 ноября 1996 года.
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