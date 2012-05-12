Тимошенко: рядовой украинец, даже находясь на свободе, находится в тюрьме

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении Ю.Тимошенко к участникам Форума объединенной оппозиции, которое было оглашено сегодня ее дочерью Евгенией.

«Оппозиция, став властью, должна отказаться от части своих полномочий в пользу граждан Украины. Мы обязаны дать людям не декларативные, а настоящие инструменты влияния на всю систему власти. И не от выборов до выборов, а те, которые действуют ежедневно», - заметила Ю.Тимошенко. Она выразила убеждение, что не может жизнь человека зависеть от игры в лотерею – повезет с выбором президента или нет. «Кто бы и когда бы ни победил на президентских или парламентских выборах, человек всегда должен иметь все необходимые средства, чтобы защитить себя правовым путем и иметь возможность влиять на течение своей жизни. Еще раз подчеркиваю – в любых условиях», - делает акцент лидер «Батькивщины».

Ю.Тимошенко добавила, что в своей жизни прошла достаточно страшных испытаний, чтобы на собственном опыте убедиться, что рядовой человек в Украине, даже находясь на свободе, находится в тюрьме бесправия, властного насилия и безысходности.

По ее словам, сегодня нужно заложить такой фундамент для нашего государства, который позволит построить современную сильную демократическую европейскую Украину, в которой не очередная партия власти будет решать, как каждому украинцу жить. По убеждению Ю.Тимошенко, гражданское общество должно прочно держать в своих руках каждого чиновника, должностное лицо и предоставлять им четкие директивы на управление страной. «Необходимо радикально изменить систему отношений между властью и обществом», - подчеркнула она.