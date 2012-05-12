Турчинов надеется, что Тимошенко видит Михайловскую площадь

Как передает корреспондент УНИАН, на сцене форума: заместитель лидера ВО «Батькивщина» Александр Турчинов, лидеры партий «Фронт Змін» Арсений Яценюк, «Реформы и порядок» Сергей Соболев, «За Украину!» Вячеслав Кириленко, заместитель председателя НРУ Вячеслав Коваль, от «Народной самообороны» Ирина Луценко, заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко, лидеры фракций Николай Мартыненко и Андрей Кожемякин.

А.Турчинов во время открытия форума выразил сожаление, что Юлия Тимошенко не на форуме, но в то же время выразил надежду, что она видит трансляцию форума. Он отметил: «Юля мы с тобой». Люди на площади скандировали: «Юля!».

В настоящее время А.Яценюк представляет программу объединенной оппозиции.