Грибаускайте: настроение немецкого врача не так оптимистично, как у Тимошенко

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко находится в хорошем состоянии, несмотря на 20-дневную голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте заявила на брифинге перед больницей «Укрзализныци» в Харькове после посещения Ю.Тимошенко.

«Я хочу порадоваться, что смогла встретиться с Юлией Тимошенко в больнице. Она находится в хорошем состоянии, если учитывать то, что выходит из 20-дневной голодовки. Ее настроение позитивное и оптимистичное. Она никак и ни на что не жаловалась, напротив, она довольна, что ею, в конце концов, занимаются медики, что рядом немецкий врач», - сказала Президент Литвы.

Она заметила, что настроение немецкого профессора - невропатолога Лутца Хармса, который лечит Ю.Тимошенко, «не такое оптимистичное».

По словам Д.Грибаускайте, Л.Хармс сожалеет, что Ю.Тимошенко лишена свободы, поскольку это, по его мнению, будет мешать ее выздоровлению.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против политической ситуации в Украине. Она также утверждает, что ее избили работники колонии во время принудительной перевозки в больницу вечером 20 апреля.

Экс-премьер прекратила голодовку 9 мая после госпитализации в больницу «Укрзализныци» в Харькове.