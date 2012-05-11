СБУ составила фоторобот четвертого подозреваемого в терактах в Днепре (фото)

Управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области составило фоторобот четвертого подозреваемого в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в области.

В частности, следователями СБУ по подозрению в причастности к совершению преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, по уголовному делу, возбужденного прокуратурой Днепропетровской области по фактам взрывов, которые произошли в Днепропетровске 27 апреля также разыскивается мужчина со следующими приметами: возраст 40-50 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженые, редкое.

Одет: джинсы, рубашка светлого цвета с короткими рукавами.

СБУ просит граждан, которые обладают какой-либо информацией о подозреваемом, срочно сообщить ее по телефону +380955507547, или электронному адресу dopomoga@fregat.com.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, вследствие которых пострадал 31 человек, в частности 10 детей.

29 апреля СБУ составила и обнародовала фотороботы троих разыскиваемых по подозрению в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.