Турчинов не догадывается, чего от него хочет милиция

Первый заместитель председателя ВО «Батьківщина», руководитель избирательного штаба Объединенной оппозиции Александр Турчинов не знает, по какому поводу его вызывали сегодня в Главное следственное управление Министерства внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом он заявил журналистам перед началом допроса.

А.Турчинов продемонстрировал повестку, которую, по его словам, он получил накануне, 9 мая.

«В нарушение всех требований законодательства, в повестке, которую послало МВД, не сказано, по какому вопросу меня планируют допросить», - сказал он.

«МВД должно придерживаться процессуальных норм, и когда они выполняют заказ, то должны хотя бы говорить, по какому вопросу этот заказ», - добавил А.Турчинов.

При этом он напомнил, что его уже допрашивали в СБУ и Генпрокуратуре, в отличие от Министерства внутренних дел. «Это, безусловно, их прокол, который они хотят исправить», - сказал он.

В то же время А.Турчинов считает, что его вызов на допрос – это «один из элементов продолжения политических репрессий против оппозиции».