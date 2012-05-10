Турчинов не догадывается, чего от него хочет милиция

10:36, 10 мая 2012
Политика
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Турчинов продемонстрировал журналисткам повестку - в ней не указано, по какому вопросу его планируют допросить.

Александр Турчинов

Первый заместитель председателя ВО «Батьківщина», руководитель избирательного штаба Объединенной оппозиции Александр Турчинов не знает, по какому поводу его вызывали сегодня в Главное следственное управление Министерства внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом он заявил журналистам перед началом допроса.

А.Турчинов продемонстрировал повестку, которую, по его словам, он получил накануне, 9 мая.

«В нарушение всех требований законодательства, в повестке, которую послало МВД, не сказано, по какому вопросу меня планируют допросить», - сказал он.

«МВД должно придерживаться процессуальных норм, и когда они выполняют заказ, то должны хотя бы говорить, по какому вопросу этот заказ», - добавил А.Турчинов.

При этом он напомнил, что его уже допрашивали в СБУ и Генпрокуратуре, в отличие от Министерства внутренних дел. «Это, безусловно, их прокол, который они хотят исправить», - сказал он.

В то же время А.Турчинов считает, что его вызов на допрос – это «один из элементов продолжения политических репрессий против оппозиции».

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