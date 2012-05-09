Президент Польши хочет помочь Януковичу с «вопросом Тимошенко»

Президент Польши Бронислав Коморовский может приехать в Украину до начала финала Евро-2012, если бы такой визит мог помочь решению дела заключенной экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше в среду сказала пресс-секретарь главы Польского государства Анна Тшаска-Вечерек.

Она отметила, что Б.Коморовский сегодня сделал специальное заявление для медиа на тему Украины, выступив против бойкота запланированного на начало лета финала чемпионата Европы по футболу и призвав украинские власти найти решение по делу экс-премьера.

Собеседник агентства сказала, что Президент Польши подтвердил свое намерение принять участие в церемонии открытия и закрытия Евро-2012 вместе с Президентом Украины Виктором Януковичем, заметив, что Б.Коморовский готов провести дополнительную встречу с ним «по делу Тимошенко» до начала чемпионата.

«Дополнительная встреча желаема, если бы она принесла существенный прогресс для решения дела Юлии Тимошенко», - сказала пресс-секретарь, заметив, что Б.Коморовский поддерживает контакт с В.Януковичем.