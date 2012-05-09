В Донецке освистали выступление регионала о социнициативах Президента

В Донецке у мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс» на митинге по случаю Дня Победы участники торжеств освистали выступление народного депутата Украины от Партии регионов, бывшего мэра Донецка Владимир Рыбака, когда он заявил о развернутых социальных инициативах Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, В.Рыбак сначала принял участие в массовом шествии в парке культуры и отдыха Донецка к мемориальному комплексу вместе с руководителями города Донецка и области, а затем выступил на торжественном митинге с речью. Сначала он поздравил жителей шахтерской столицы с Днем Победы от имени «земляка, почетного лидера Партии регионов, Президента Украины Виктора Януковича». «От имени Виктора Федоровича, от полуторатысячной армии «регионалов» и от себя лично хочу высказать нашу сыновью любовь и уважение вам, ветераны, огромную благодарность за ваш героический подвиг во время войны», - сказал В.Рыбак.

Присутствовавшие на митинге ветераны войны, представители различных партий и общественных организаций, молодежь города слушали выступление, но потом, когда он коснулся социальной политики, проводимой В.Януковичем, со стороны представителей афганских и чернобыльских организаций, стоящих в основном под флагами ВОО «Никто кроме нас», послышался громкий свист.

«Реализация социальных инициатив уже набирает силу. С 1 мая пенсионеры получают добавку к пенсии. Накануне Дня победы Президент огласил о повышении выплат ветеранам, инвалидам войны и с 1 мая увеличивается трудовая пенсия… Ко Дню победы Президент объявил о повышении разовых выплат ветеранам, инвалидам войны», - сказал В.Рыбак участникам многотысячного митинга, а затем стал перечислять конкретные повышенные суммы, которые теперь будут получать инвалиды. При этом он только добавил: «Пересчитайте. Потом свистеть будете, позже… Это только начало реализации социальной политики нашего государства».

Но это не остановило свистящих. И В.Рыбак продолжил: «Нам предстоит провести очень большую работу, чтобы каждый житель нашей страны на себе ощутил улучшение своей жизни, чтобы мы здесь в Украине жили не хуже, чем живут в Европе. Я твердо уверен, что реформы Президента Украины принесут свои плоды… Дорогие наши ветераны, дорогие земляки, я искренне желаю вам всем крепкого здоровья и долгих лет жизни. С праздником!».

Присутствующие на трибуне рядом с народным депутатом руководители силовых структур города стали жестами давать указания своим подчиненным успокоить свистящих.

После митинга, который собрал до 10 тысяч участников, состоялось возложение цветов к подножию памятника «Твоим освободителям, Донбасс», праздничный концерт и парад военных.

Также все желающие, как ветераны, так и другие жители и гости города Донецка смогли пообедать здесь же, в парке, кулешом на военно-полевой кухне.