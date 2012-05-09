"Батькивщина": милиция принялась запугивать автоперевозчиков
09:50, 09 мая 2012Политика
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Министерство внутренних дел разослала в регионы срочное указание принять все возможные меры по недопущению выезда граждан на Форум объединенной оппозиции, который состоится 12 мая в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».
«Работники милиции в регионах проводят рейды по автотранспортным хозяйствам и частным перевозчикам, которым открыто угрожают прекращением их деятельности в случае, если они будут везти людей на Форум», - говорится в сообщении.
В партии отмечают, что местные милиционеры получили указание сопровождать каждый автобус, осуществляющий массовые перевозки, и нести персональную ответственность за соблюдение указанной цели поездки. «Такие факты еще раз указывают на то, что органы внутренних дел занимаются не раскрытием и расследованием преступлений, а борьбой с политическими оппонентами власти», - заявили в «Батькивщине».
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