Журналисты принесли на Банковую корзинку с лапшой

Журналисты и представители общественных организаций пришли в Администрацию Президента с лапшей, и после потасовки с милицией передали для главы государства Виктора Януковича перечень 10 фактов, о которых не узнало общество.

Как передает корреспондент УНИАН, акция была посвящена годовщине действия Закона Украины “О доступе к публичной информации”. Ее участники, после пресс-конференции относительно реализации этого закона, с символической корзиной с лапшей с надписью “Лапша нам надоела. Лапшу возвращаем - информацию требуем”, подошли к Администрации Президента со стороны улицы Лютеранской. Корзина, по мнению участников акции, символизировала ситуацию, когда ряд чиновников не дают ответов на их запросы, вместо этого отвечает отписками. Однако милиционеры не позволили журналистам пройти непосредственно через ворота. Журналисты отмечали, что имеют разрешение киевской власти на проведение акции, но это не помогло, началась потасовка, и милиция не дала журналистам возможности подойти к зданию АП. К участникам акции вышел руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации АП Денис Иванеско. Благодаря его вмешательству и звонкам разным должностным лицам, в том числе коменданту АП, журналисты таки были допущены на Банковую.

Перед этим на пресс-конференции журналистка, активистка движения “Стоп цензуре!” Наталия Соколенко обнародовала 10 фактов, о которых так и не узнали украинцы. По ее словам, они не узнали: как живет Президент Украины в Межигорье; сколько платят народным депутатам Украины и сколько идет на содержание их помощников; почему народные депутаты обратились в Конституционный Суд Украины, чтобы не декларировать расходы за 2011 год; сколько бюджетных средств идет на реконструкцию домов высоких чиновников в комплексах отдыха “Пуща-Водица” и “Конча-Заспа”; генеральные планы городов; что покупает крупнейший государственный закупщик НАК “Нафтогаз Украины”; почему государственное акционерное общество “Черноморнефтегаз” переплатило 330 млн. долларов за две буровые установки; существуют ли государственные гарантии перед Россией за долги энергетической компании ЕЭСУ; как Государственная налоговая администрация работает с финансово-промышленными группами Украины.

Директор Центра политических студий и аналитики Виктор Таран отметил, что среди наиболее закрытых тем, на которые не дают ответа органы местной власти на местах, в частности, местные бюджеты и бюджетные расходы, государственные закупки, решения управлений коммунальной собственности и земельных отношений, генеральные планы городов, озеленения территорий и сокращения земельных насаждений.

Президент Института медиа права Тарас Шевченко сообщил, что около половины дел относительно нарушения закона о доступе к публичной информации, которые доходят до суда, решения выносятся “хотя бы частично в интересах истца”, то есть по половине дел исковые требования удовлетворяются или удовлетворяются частично. В то же время он отметил, что выиграть в тех делах, где “есть политическая составляющая, в тех делах, где есть интерес Администрации Президента, Верховной Рады, чрезвычайно тяжело, почти невероятно, потому что это не есть честный суд - мы понимаем, что есть очень много способов повлиять, в частности, ВР утверждает судей, Президент Украины их утверждает”.