Сегодня начнется рассмотрение апелляции Луценко
10:13, 08 мая 2012Политика
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Сегодня в 10.00 начнется заседание Апелляционного суда Киева, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба Луценко на приговор Печерского суда.
Юрий Луценко не смирился с аресом
Дело будет слушать судья Апелляционного суда Киева Иван Рыбак.
Ранее судебное заседание по рассмотрению жалобы Ю.Луценко было назначено на 15 мая 2012 года, отмечается в сообщении.
Адрес суда: ул. Соломенская, 2-а.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенные убытки), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.
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