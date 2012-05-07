Эксперт: на завтра готовится очередной мятеж против митрополита Владимира

На завтрашнем Синоде Украинской православной церкви Московского патриархата планируется очередная спецоперация по нейтрализации предстоятеля УПЦ МП, митрополита Киевского и всей Украины Владимира (Сабодана). Об этом сообщил заместитель директора Агентства стратегических исследований, религиевед Юрий Дорошенко в переданном УНИАН комментарии.

По его словам, он получил информацию об этом из источников в Донецкой епархии УПЦ МП.

По словам Ю.Дорошенко, «именно управляющий Донецкой епархией митрополит Илларион (Шукало), а он же - и один из претендентов на предстоятельство, инициировал очередной мятеж против главы УПЦ. Активизация борьбы против митрополита Владимира связана в первую очередь со стабилизацией состояния его здоровья. Верующие и весь мир увидели, что митрополит на надлежащем уровне выполняет свою работу, руководит Церковью и служит. Это испугало тех, кто уже примерял клобук Киевского митрополита, заставило их прибегнуть к блицкригу. Они поняли, что время работает не в их пользу».

Как отметил Ю.Дорошенко, «в конце мая должны состояться торжества, связанные с двадцатилетием Харьковского собора УПЦ МП, на котором и был избран предстоятелем митрополит Владимир. После торжеств трудно будет объяснять верующим, почему главу Церкви, который избирается пожизненно, нужно срочно менять». (УНИАН: Как отмечается на сайте УПЦ МП, юбилейные мероприятия по случаю 20-й годовщины Харьковского архиерейского собора Украинской православной церкви и 20-летия пребывания на Киевской кафедре Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира запланированы в Харькове на 27-28 мая.)

По словам религиозного эксперта, «в настоящее время похоронная «зондеркоманда» во главе с митрополитом Одесским Агафангелом и митрополитом Донецким Илларионом, поставила себе цель во что бы то ни стало заставить митрополита уйти с должности или ограничиться сугубо номинальной ролью. Для этого митрополиту Владимиру будут предлагать уйти на покой, назначив себе преемника. Не секрет, что митрополит Илларион считает, что именно он достоин им быть…».

По словам Ю.Дорошенко, «два иерарха имеют колоссальные властные амбиции» и мечтают отстранить от должности митрополита Владимира. «Для этого они уже сделали главный шаг – сняли с должности главы Отдела внешних церковных связей и вывели из Синода самого преданного и самого близкого к митрополиту Владимиру человека – архиепископа Александра (Драбинко)», - напомнил эксперт.

По словам Ю.Дорошенко, успех переворота будет зависеть от реакции верующих и другой части епископату УПЦ МП, которая действует по предписаниям канонов Православной церкви, храня верность своему предстоятелю – митрополиту Владимиру.

*** По информации открытой православной энциклопедии «Древо», Священный синод Украинской православной церкви - возглавляемый митрополитом Киевским и всей Украины орган управления УПЦ в период между ее Архиерейскими соборами.

В состав Священного синода входят 14 епархиальных архиереев: 10 постоянных членов во главе с митрополитом Киевским и всей Украину и 4 временного члена.

Председатель Священного синода – митрополит Владимир (Сабодан).

Агафангел (Саввин) - митрополит Одесский (председатель на заседаниях. Как отмечается в энциклопедии, «в связи с длительной болезнью митрополита Киевского и всей Украины Владимира (Сабодана), как самый старший по архиерейской хиротонии постоянный член Священного синода УПЦ, на период болезни митрополита Владимира, согласно уставу УПЦ, председательствует на заседаниях Синода)»);

Иоанникий (Кобзев) – митрополит Луганский;

Ануфрий (Березовский) - митрополит Черновицкий;

Илларион (Шукало) - митрополит Донецкий;

Павел (Лебедь) - митрополит Вишгородский;

Марк (Петровций) - архиепископ Хустский;

Митрофан (Юрчук) - архиепископ Белоцерковский, управляющий делами УПЦ.

Временные члены осенне-зимней сессии 2011/2012 гг.:

Лазарь (Кравец) - митрополит Симферопольский;

Амвросий (Поликопа) - архиепископ Черниговский;

Никодим (Горенко) - архиепископ Житомирский;

Елисей (Иванов) - епископ Бердянский.